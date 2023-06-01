ولم يقتصر زفاف ولي العهد الأردني على قصري الحسينية وزهران، بل أن الاحتفالات تملأ المملكة.

المتجول في شوارع العاصمة لا يخفى عليه بيوت الشعر المنصوبة وأهازيج الفرح المنبعثة من كل اتجاه.

كما تزينت الشوارع بصور الأمير الحسين ولي العهد الأردني وعروسه الآنسة رجوة خالد آل سيف والتي ستصبح "الأميرة رجوة الحسين" بمجرد عقد القران.

مشاركة سياح أجانب

ولم تخفَ مظاهر الفرح على السياح الأجانب الذين شاركوا الأردنيين فرحتهم في هذا اليوم.

خصومات كبيرة

كما قدّم أصحاب المحلات التجارية بأنواعها ومقدمي الخدمات عروضا وخصومات هائلة احتفاء بالزفاف.

مساهمات ثقافية

وقدم نجوم الفن العربي والأردني مجموعة أعمال مميزة بهذه المناسبة لمشاركة الأردنيين أفراحهم، بعضها على شكل أغانٍ خاصة وأخرى على شكل حفلات مجانية للأردنيين.

حضور إعلامي ضخم

يشهد محيط حديقة زهران بالعاصمة الأردنية عمان بالقرب من القصر الملكي "زهران" تواجد إعلامي ضخم حيث المركز المخصص للصحفيين.

ويتواجد أكثر من 250 صحفي وصحفية من مختلف الوسائل الإعلامية العالمية والعربية.

وبدأ الأردنيون التجمّع على جنبات طريق الموكب وسط اجراءات وتنسيق أمني لإلقاء التحية على العروسين.

وتتزين العاصمة الأردنية بالأعلام ولافتات تحمل صور الأمير وعروسته مرفقة بعبارة "نفرح بالحسين".