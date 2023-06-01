وتظهر الصورة التي نشرها المسافر على حسابه في موقع "تويتر"، جواز السفر ختم صمم خصيصا ليوم زفاف الأمير حسين بن عبد الله مرفقا بتاريخ اليوم.

وتتوجه الأنظار الأردنية والعربية نحو العاصمة الأردنية لتتابع زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين، النجل الأكبر للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على خطيبته رجوة خالد آل سيف اليوم الخميس الموافق الأول من يونيو، 2023.

وتحظى العائلة الملكية الأردنية باهتمام عربي ودولي كبيرين، حيث سيحضر مراسم عقد القران المنوي إقامته اليوم الخميس بين قصري زهران والحسينية بالعاصمة عمّان ما لا يقل عن 1700 شخصية عربية وعالمية من بينهم رؤساء دول وشخصيات بارزة جدا.