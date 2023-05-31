وأضاف المتحدث أن نور الفلاح حامل في شهرها الثامن، وذلك بعدما ارتبطت عاطفيا بنجم سلسلة أفلام” العراب” الشهيرة في أبريل من العام الماضي.

وفي أبريل من هذه السنة، شاركت نور الفلاح صورة لها مع آل باتشينو عبر حسابها في تطبيق إنستغرام، حيث كانا متواجدين في معرض غاغوسيان الفني بمدينة نيويورك.

لدى آل باتشينو ابنة تدعى جولي ماري (33 عاما) كان قد أنجبها من صديقته السابقة جان تارانت.

كما سبق له أن أنجب التوأمان أنطون وأوليفيا البالغين من العمر 22 عاما من الممثلة والمغنية الأميركية بيفرلي دانغيلو.