كما رصد موقع "سكاي نيوز عربية" حركة نشطة للطائرات العسكرية والمواكب الرسمية في مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة عمّان ما يؤكد بدء وصول الوفود الرسمية.

وكان أول الواصلين ملك ماليزيا وزوجته والوفد المرافق له، حيث استقبل الملك عبد الله الثاني السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا في بيت الأردن، حيث تم التأكيد على التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالحهما ويخدم قضايا الأمة الإسلامية.

كما وصل رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد إلى العاصمة الأردنية عمان، لحضور الحفل وبدعوه من الملك عبد الله الثاني.

ومن المتوقع وفقا لما كشفت مصادر مقربة من القصر الملكي لـ"سكاي نيوز عربية" أن الزفاف سيحضره أكثر من 1700 شخصية من أفراد العائلة المالكة الأردنية ورؤساء الدول العربية والأجنبية وكبار المسؤولين، من أبرزهم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، وعدد من حكام دولة الإمارات، إضافة لشخصيات إماراتية بارزة، إضافة إلى ولي عهد سلطنة عُمان وزير الثقافة والشباب والرياضة، ذي يزن بن هيثم آل سعيد، والشيخة موزا بنت ناصر، والدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

كما أكدت المصادر حضور السيدة الأولى في الولايات المتحدة الأميركية جيل بايدن زوجة الرئيس جو بايدن، وملك هولندا فيليم ألكساندر والملكة ماكسيما وكاترينا أماليا، وريثة العرش الهولندي، إضافة إلى الأميرة فيكتوريا وريثة عرش السويد، وزوجها الأمير دانيال.

وأضافت أنه سيكون من بين الحضور الأميرة اليابانية هيساكو من تاكامادو وابنتها الكبرى الأميرة تسوجوكو، بالإضافة إلى الأميرة مارغريتا الوصية على عرش رومانيا وزوجها الأمير رادو، والأمير سباستيان الابن الأصغر لدوق لوكسمبورغ الأكبر هنري والدوقة ماريا تيريزا.

ومن المتوقع أيضا أن يكون من بين الحضور ملك اسبانيا السابق خوان كارلوس برفقة زوجته الملكة صوفيا، وملك بلجيكا فيليب برفقة ابنته ولية العهد ودوقة برابانت الأميرة اليزابث، وولي عهد النرويج الأمير هاكون، إلى جانب ولي عهد الدنمارك فريدريك والذي سيحضر برفقة زوجته الأميرة ماري.

كما توقعت مصادر أخرى حضور أمير وأميرة ويلز الأمير ويليام والأميرة كيت، نظرا للعلاقة الوثيقة التي تجمعهما مع العائلة الملكية الأردنية.

هذا وسيقام عقد القران يوم غد الخميس في قصر زهران العامر الذي يعد مقرا هاشميا تجري فيه بعض مراسم عقد القران الملكية.

ومن ثم سيصار إلى بدء الموكب الملكي "الموكب الأحمر" إلى قصر الحسينية الذي ستقام في باحته مراسم استقبال الضيوف ومراسم الزفاف.