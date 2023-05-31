وأقام الأمير عمر بن فيصل حمام العريس للأمير الحسين ولي العهد، بمشاركة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني وعدد من أقارب ورفاق الأمير الحسين في القوات المسلحة في منزل الأمير فيصل، قبيل التوجه إلى مأدبة العشاء التي يقيمها الملك في مضارب بني هاشم.

حمام العريس

ويكون حمام العريس في العرس الأردني عند أحد أقرباء العريس، أو أحد أصدقائه المقربين. وصاحب المنزل هو من يقوم بدعوة العريس، ويتعمم على الجميع ليحضروا هذه المناسبة.

وعادة ما يكون حمام العريس قبل الوليمة المزمع إقامتها إشهارا للزفاف وتكون إما غداء أو عشاء، كما هو منتظر إقامته اليوم في قصر الحسينية في العاصمة عمان.

ونشر ولي العهد الأردني على حسابه على إنستغرام صورة من حمام العريس وعلق عليه: "الشكر الكبير للشباب الطيبة من الأقارب والزملاء في الجيش العربي على اللفتة العظيمة.. كفيتو ووفيتو".