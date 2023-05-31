وقالت الصحف البلجيكية إن ندير رأى سيدة تسقط في النهر ليسارع في إنقاذها وإبقائها على قيد الحياة لحين وصول رجال الإنقاذ إليها.

ونقلت "النهار الجزائرية" عن وسائل إعلام بلجيكية، قولها إن ندير قفز عدة أمتار وشرع في إبقاء الضحية على السطح حتى وصول المساعدة.

ووصل رجال الحماية المدنية من بعد فترة وجيزة وأخرجوا الشخصين من الماء، قبل تقديم الإسعافات الأولية لهم.

وحصد مقطع الفيديو إعجاب الكثر على مواقع التواصل الاجتماعي.