ونفذ المستشفى هذه الخطوة الرائدة في مجال الرعاية الصحية، إيمانا بأهمية توصيل الأدوية بفاعلية وفي الوقت المناسب وباستخدام أحدث التقنيات.

وتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل والهيئة العامة للطيران المدني في دبي، حيث وصلت الأدوية بنجاح ضمن مسافة 10 كيلومترات إلى منزل أحد مراجعي المستشفى، في أحد المجمعات السكنية بواحة دبي للسيليكون.

وقال المدير العام لواحة دبي للسيليكون جمعة المطروشي في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الإمارات (وام): "بوصفها مركزا للتكنولوجيا والمعرفة ضمن خطة دبي الحضرية 2040، تحرص واحة دبي للسيليكون على أن تكون مختبرا مفتوحا لأحدث الابتكارات والتقنيات والحلول الذكية، وتماشيا مع مستهدفات برنامج دبي لتمكين النقل بالطائرات من دون طيار الذي أطلقه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، فإننا ملتزمون بتمكين كافة الجهود من داخل الدولة وخارجها لتطوير واختبار حلول نقل مبتكرة بدون طيار تعزز الخدمات وترتقي بجودة الحياة".

وأضاف المطروشي: "نجاح الحلول التي يتم تطبيقها على نطاق واسع يعتمد على العديد من التجارب والاختبارات التي تسبق تطبيقها حتى الوصول إلى النتائج النهائية المنشودة، لذلك نحرص على توفير بيئة حاضنة داعمة للشركات لتطبيق الاختبارات وتقييم الظروف والمخرجات وإنجاز الحلول بناء على المعطيات والبيانات، ونهنئ مستشفى فقيه الجامعي على هذه التجربة الناجحة".

كما قال الرئيس التنفيذي للمستشفى فاتح محمد جول: "نفخر بكوننا أول من يقدم خدمة توصيل الأدوية عبر الطائرات من دون طيار في منطقة الشرق الأوسط من خلال مستشفى فقيه الجامعي، فمنذ تأسيسه اعتمدنا باستمرار على التطور التكنولوجي لتوفير خدمات مبتكرة، ولا شك أن بيئة دبي الداعمة للابتكار والمحفزة على تبني التكنولوجيا من أجل خدمة المجتمع مصدر إلهام للتميز في مختلف المجالات، وتشكل هذه المبادرة إنجازا نوعيا نحو تعزيز إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتحقيق التكامل الرقمي الكامل".