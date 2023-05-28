وقالت ماجي شعراوي، نائبة رئيس جمعية حيوانات لبنان، الأمر قائلة لتلفزيون رويترز إنه في اليومين الماضيين علقت قطة صغيرة في فتحة بالبناية بعد أن أنجبتها أمها على سطح البناية، مشيرة إلى أن السيدة صاحبة المبنى، لم تكن ترغب بالاعتناء بالقطط.

وأضافت أن صاحبة المبنى حاولت أخذ القطط، فخافت القطة الصغيرة وهربت باتجاه البالوعة حيث علقت في أنابيب الصرف، منوهة إلى أنها قضت 3 أيام وهي تحاول إنقاذها.

ويُعتقد أن القطة التي تم إنقاذها ولدت حديثا وتسبب علوقها في بالوعة مياه صرف الأمطار في تجمع رجال الإنقاذ المتطوعين وبعض المارة إضافة إلى بعض السياسيين ومسؤولي الحي الكائن في بيروت.

واستخدمت فرق الإنقاذ على الأرض كاميرات سلكية صغيرة لتحديد موقع القطة في أنبوب صرف مياه المطر قبل الشروع في سحبها.