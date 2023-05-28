ودخل الماعز إلى مركز الاقتراع، وطرافة المشهد دفعت الموجودين داخل المكان لتصويره.

ولم يعرف ما إذا كان دخوله صدفة أم أن أحدا اصطحبه معه إلى مركز الاقتراع.

وتتواصل في أنحاء تركيا، اليوم الأحد، الجولة الثانية في انتخابات الرئاسة بين المرشحين رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليجدار أوغلو، حيث يدلي الأتراك بأصواتهم في جولة الحسم لاختيار رئيس جديد للبلاد.

فيما أكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أن الإقبال على مراكز الاقتراع في جولة الإعادة كبير، مشيراً إلى عزم الهيئة الكشف في وقت مبكر عن النتائج عقب إغلاق مراكز الاقتراع.