هذا ما حدث فعلا خلال رحلة لطائرة تقل نحو 200 راكب في كوريا الجنوبية.

تفصيلا، فتح أحد الركاب باب طائرة تابعة لشركة "آسيانا" للخطوط الجوية كانت تقل 194 راكبا قبل هبوطها في مطار "دايغو" الدولي اليوم الجمعة، مما تسبب في إصابة 9 ركاب بصعوبة في التنفس، لكن الطائرة هبطت بسلام، وفقا لما ذكره مسؤولون.

وبعد مغادرتها جزيرة "جيجو"، كانت الطائرة في طريقها إلى "دايغو"، على بعد 237 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة الكورية الجنوبية سول، عندما فُتح الباب فجأة في الساعة 12:45 مساء، وفقا لمسؤولي المطار ومصادر في صناعة الطيران.

وقد هبطت الطائرة بعد فترة وجيزة وكان بابها لا يزال مفتوحا.

وقال مسؤولون إن الطائرة كانت على ارتفاع حوالي 250 مترا فوق سطح الأرض عندما فُتح الباب، بحسب ما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

ولم يسقط أي من الركاب من الطائرة كما لم يتعرض أحد لأذى، ولكن ظهرت على 12 راكبا أصيبوا بالذعر من الموقف أعراض مثل صعوبة في التنفس وتم نقل بعضهم إلى المستشفى.

وقال المسؤولون إنهم لم يكونوا في حالة خطيرة، ويمكن أن يكونوا قد أصيبوا بسبب فرط التنفس.

لم تعرف الأسباب