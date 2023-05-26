وحسب سجلات مديرية أمن الإسكندرية، فقد تلقت الشرطة إخطارا عن سقوط لعبة أطفال بمنطقة سموحة ووجود مصابين، ليل الخميس، فانتقل رجال الأمن والدفاع المدني للتعامل مع الحادث.

وطلبت النيابة من مسؤولي المحافظة الأوراق التي تفيد وجود ترخيص للملاهي، وكذلك تشكيل لجنة متخصصة للكشف عن مدى توافر اشتراطات الأمن والسلامة، كما استمعت لروايات الشهود عن الحادثة وتواصل التحقيقات لكشف ملابساتها وأسبابها.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحادث، تظهر فيها اللعبة التي سقطت ومحاولات إنقاذ المصابين.

وكشفت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أميرة طهيو لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الحادث وقع في منطقة الملاهي بمركز "غرين بلازا" التجاري الشهير في منطقة سموحة.

وأوضحت أن الحادث أسفر عن إصابة 6 أشخاص، هم صبي (15 سنة) وفتاة (17 سنة) وشاب (22 سنة) وآخر (19 سنة) وسيدة (26 سنة) ورجل (27 سنة)، مشيرة إلى أنه تم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات لاتخاذ اللازم.

وقالت المسؤولة إن الإصابات تراوحت بين كسور في العمود الفقري والقدم والذراع، إضافة إلى جروح قطعية ونزيف بالأنف.

وكشف شاهد عيان يملك محلا بالمركز التجاري المذكور يدعى عمرو عبد الفتاح، لموقع "سكاي نيوز عربية" أن:

• أصحاب المحال ورواد المركز التجاري فوجئوا بصراخ وحالة من الهلع بين الأطفال وذويهم في منطقة الملاهي.

• باستطلاع الأمر تبين سقوط لعبة تسمى "الدوارة"، بعد انفصالها عن العامود المثبتة به.

• نتج عن الحادث سقوط 3 أشخاص يستقلون لعبة مخصصة لمن تزيد أعمارهم على 10 سنوات، حيث سقطوا باللعبة على 3 أشخاص آخرين كانوا متواجدين بالمكان.

• حضرت الإسعاف ونقلت المصابين للمستشفى.

• كذلك حضرت الشرطة وفرضت طوقا أمنيا على مكان الحادث، وتم إخلاء الملاهي من روادها.

• سبق أن وقعت حوادث مماثلة في نفس الملاهي، وفي ملاهٍ أخرى بالإسكندرية على فترات متباعدة.