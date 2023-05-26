ونعاه عدد من الفنانين والإعلاميين اللبنانيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي منهم الممثل والمخرج فائق حميصي والممثلة ليليان نمري والموسيقي فايز دريان والإعلامي ريكاردو كرم.

وكان جمال قد غادر لبنان في أوائل الثمانينيات وهاجر إلى الولايات المتحدة بعد مسيرة ناجحة صنع خلالها شهرة محلية وعربية.

ولد جمال عام 1934 في مدينة طرابلس بشمال لبنان وتعلم عزف العود مبكرا نظرا لأن والده كان يملك مشغلا لتصنيع وبيع الآلات الموسيقية بالإضافة لكونه مدربا للعزف على بعض الآلات الموسيقية.

بدأ عمله الفني في إذاعة لبنان عام 1954 ثم سافر في نفس العام إلى القاهرة حيث شارك عام 1956 في فيلم (الأرملة الطروب) من بطولة ليلى فوزي وكمال الشناوي كما ظهر في عدد من الأفلام العربية.

قدم مجموعة من الأغاني الناجحة في حقبة السبعينيات منها (بدي شوفك كل يوم يا حبيبي) و(كنا أنا وانت نتمشى على الطرقات) و(سيارته أكبر وفلوسه أكثر) و(مزيكا يا مزيكا) و(آه يا إم حمادة).

عمل مع الأخوين رحباني في برنامج "ساعة وغنية" وتعاون مع العديد من الشعراء الكبار، ولحن لصباح ونجاح سلام والمطرب السوري مروان حسام الدين.

كما اشتهر بتأدية الأغنيات الوطنية مثل (سوريا يا حبيبتي) و(ياأخضر وبتبقى أخضر) و(أردن يا حبيبي) و(يا قدس).

تزوج من المغنية طروب وشكلا معا ثنائيا ناجحا أثمر مجموعة من الأغاني منها (سامعة قلبي) و(قول كمان سمعني صوتك) و(من فضلك يا ست البيت) و(أنا مسكين أنا درويش) و(اطلبي واتمنى).