‎38 يوم عمل

قام الإخوة بترتيب أكبر باقة ورد مغلف بالفوتيك العسكري الأردني، واستغرق ذلك 38 يوما متواصلة من قبل الأخوة الثلاثة، بالإضافة إلى والدتهم التي طرزت شماغا لتربط به الباقة.

وتضم الباقة أكثر من أربعة آلاف وردة، تم استيرادها من الخارج عندما تولدت هذه الفكرة التي قال عمر معايعة أحد الأخوة الثلاثة لـ"سكاي نيوز عربية"، إنها جاءت عند إعلان موعد زفاف ولي العهد، وقرروا أن يصنعوا شيئا مميزا يهنئون به العاهل الأردني.

من جهته، قال خلف المعايعة، الأخ الآخر، إنهم بحثوا كثيرا عبر الإنترنت عن أكبر باقة صنعت من الورد الصناعي، وقرروا أن يصنعوا أكبر منها فصنعوا هذه الباقة لتهنئة الملك والأردن.

وأضاف أنهم يرجون قبول هذه الهدية لأن العائلة المالكة في الأردن قريبة من المواطنين وهذا ما شجعهم على ذلك.

من جهتهم، أعجب المواطنون بهذه الفكرة وقاموا بالتجمهر حولها والتقاط الصور معها.

وسيتم القيام بجولة بواسطة شاحنة "ونش" الذي رفض صاحبه هيثم التميمي أخذ أجر مقابل الجولة على متنه عندما علم أنها مقدمة لهذه المناسبة الوطنية.

مسار الجولة

وستبدأ الجولة من محافظة مأدبا للعاصمة عمّان والعودة، بمرافقة وتنسيق مع الأمن العام الأردني.

هذا وتحتفل المملكة اليوم الخميس 25 مايو، بمناسبة ذكرى الاستقلال الـ77 بفعاليات وأشكال مختلفة.