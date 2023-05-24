ومن جانبه صرح عبده جاد الله ، مدير الأخبار بقناة "سكاي نيوز عربية": "نشعر بالفخر لحصولنا على تقدير جائزة "تيلي" العالمية مرّة أخرى هذا العام، حيث يدل هذا الإنجاز على الجهود الكبيرة والإبداع والتفاني من قبل فريق التحرير الذي يسعى باستمرار للابتكار والتميّز في العمل الصحفي.. نتطلّع إلى متابعة تقديم قصص مؤثرة ومحتوى عالمي المستوى للناطقين باللغة العربية حول العالم".

"نجاحهن" برنامج أسبوعي يستعرض قصص النجاح التي كان أبطالها من النساء اللواتي تمكّنّ عبر المثابرة والإبداع، والإصرار من تحقيق طموحاتهن وصنعن حاضراً ومستقبلاً أفضل لهن. وغطّت الحلقة الفائزة من البرنامج في جائزة ذهبية قصة كارول الربضي، المرأة التي حققت أحلامها في مجال الطيران حين أصبحت ثاني سيّدة تقود طائرة في الخطوط الملكيّة الأردنيّة.

"من هناك" برنامج أسبوعي يبث تقارير استقصائية تعدها شبكة مراسلي القناة في مكاتبها المنتشرة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إزاء عدد من القضايا التي تهم سكان هذه الدول. وشملت الحلقات الفائزة من البرنامج حلقة تناولت متاعب الطلاب غير الأوكرانيين الهاربين إلى فرنسا، وحلقة عرضت قصّة أول فندق في فلسطين موظفوه من أصحاب الهمم (ذوي الاحتياجات الخاصة)، والأخيرة تحدّثت عن خان التجار في نابلس وبيّنت كيف أصبح مركزاً تجارياً وتراثياً مهماً في فلسطين.

كذلك حازت على الجوائز الأربع الوثائقيات التالية:

"الهروب من أوكرانيا.. وجه واحد ولاجئان"، والذي حصل على جائزة ذهبية لعرضه قصّة لاجئ سوري وقصة لاجئ أوكراني، وما طالاه من متاعب خلال رحلة هروبها من الحروب في بلديهما.

"قيد الابتزاز"، والذي حصل على جائزتين فضيّتين لتسليطه الضوء على خطورة الابتزاز الإلكتروني من خلال تعقبه لقصص أشخاص تحولت حياتهم إلى جحيم. من الأردن إلى مصر، مرورا بالعراق ولبنان، عرض الوثائقي الظروف التي جعلت هؤلاء يسقطون في فخ الابتزاز.

والوثائقي "ذاكرة الرمال.. مخطوطات شنقيط النادرة" الذي يحكي قصة فريدة لمنطقة غير معروفة، مدينة صغيرة في صحراء موريتانيا تحارب التصحّر المتسارع وتملك كنزاً معرفيّاً في بيوتها الحجرية الصامدة.

أما الوثائقي الرابع الفائز فهو "حبة القمح.. أساطير وقصص تروي مسيرة" فيعود بنا إلى فترة البدايات الأولى للزراعة وأغاني الحصاد والتراث وقصص في الأساطير القديمة وصولاً إلى أيامنا هذه.

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