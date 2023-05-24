وأشارت السلطات المحلية والمكتب الفرنسي للتنوع الحيوي في بيان مشترك صدر، الإثنين، إلى أن مطعم "لو كاراكولي" الواقع في ديزيه أُلزِم "دفع غرامة قدرها 375 ألف يورو، وإعادة الموقع إلى ما كان عليه وإزالة منشآته عن الشاطئ في غضون 3 أشهر مع دفع 1500 يورو كغرامة يومية".

وكانت محكمة باس تيرّ أصدرت هذا القرار في 28 أبريل الماضي.

ونفذت شركة "كاراكولي بيتش أند سبا" إشغالاً عام 2019 (...) لتوفير "منظر خلاب للبحر"، بعد توسيع المنشأة في المجال العام.

غير أن "هذه الأعمال أضرت بالنباتات الطبيعية، وتم بناء منشآت على الرمال، وتركيب إضاءة"، بحسب البيان الصحفي.

ورأى فيها مفتشو المكتب الفرنسي للتنوع الحيوي "اعتداءً على موئل محمي"، هو "في هذه الحالة شاطئ تعشيش للسلاحف البحرية".

ورُفعت دعوى على هذا المطعم عام 2018 من قبل جمعية للدفاع عن البيئة نددت بالاحتلال غير المشروع للملك العام البحري والاعتداء على البيئة، رغم دعم المسؤولين المحليين المنتخبين لمثل هذه الأنشطة الاقتصادية.