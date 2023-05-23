وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الأطباء أخضعوا الرجل البالغ من العمر (55 عاما) لعملية جراحية حتى يتمكنوا من استئصال الزجاجة من معدته.

وقالت إن الرجل، الذي يسكن ولاية مدهيا برديش وسط الهند، يفترض أنه ابتلع الزجاجة بالكامل.

واستأصل الأطباء الزجاجة خلال عملية جراحية معقدة.

ووقعت الحادثة في 16 مايو الجاري، وليس من الواضح كيف استقرت الزجاجة في معدته.

وبعد نجاح العملية الجراحية، بقي الرجل تحت المراقبة الطبية.

وهذه الحوادث ليست غربية في الهند، ففي سبتمبر الماضي أجرى أطباء عملية جراحية لإزالة عبوة مزيل رائحة استقرت في معدة شاب عشريني، رغم أن حجمها يبلغ 7.5 بوصة.