الفرحة لم تقتصر على الأردنيين وحدهم، حيث قرر عدد من نجوم الفن العربي مشاركة الأردنيين هذه المناسبة من خلال حفل غنائي ضخم "مجاني" سيقام في استاد عمّان الدولي بمدينة الحسين الرياضية.

ويحيي فنانون أردنيون وعرب، حفلا غنائيا ضخما تحت عنوان: شاركونا "نفرح بالحسين"، بمناسبة عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف يوم الاثنين 29 مايو 2023.

ونشرت صفحة (زوروا الأردن) التابعة لوزارة السياحة الأردنية، الاثنين، حول الحفل الغنائي الذي سيقام في استاد عمّان الدولي، بمشاركة فنانتين أردنيتين هما ديانا كرزون، وزين عوض، وعدد من الفنانين العرب، راغب علامة، وتامر حسني، وأحمد سعد.

وسيبدأ الحفل في الساعة 8 من مساء 29 مايو حيث ستغلق الأبواب مع بدء الحفلة، وفقا لما نشرت الصفحة، مطالبة المسجلين بالحضور إلى الموقع قبيل بدء الحفل بـ 3 ساعات؛ حيث سيمنع دخول المركبات إلى داخل المدينة الرياضية.

وسيكون الدخول للحفل "مجانا" عبر التسجيل على موقع إلكتروني خاص بالحفل، كما ستوفر الجهات المعنية حافلات نقل مجانية من مناطق مختلفة في العاصمة عمّان (عبدون، الجاردنز، مجمع الجنوب، وحدائق الحسين) إلى الحفل، وسيكون التجمع لتحرك الحافلات بين الساعة 5 - 6.30 مساء.

نفاد التذاكر

من جهته، قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة، عبد الرزاق عربيات، في تصريحات صحفية، إن تذاكر الحفل نفدت بالكامل من قبل الجمهور الأردني، بعد ساعات قليلة من طرحها عبر الموقع الإلكتروني المخصص لحجز التذاكر، في دلالة على رغبة المواطنين بالمشاركة بالحفل، وهو مؤشر على فرحة الشعب الأردني بالمناسبة السعيدة.

من جهتها، عبرت الفنانة ديانا كرزون، عن سعادتها وفخرها بالتواجد والغناء في حفل الحناء، وقالت لسكاي نيوز عربية "كثير مبسوطة وفخورة اني غنيت وكنت موجوده في حفل الحناء بيوم فرحة أم الحسين بعريسنا عريس الأردن وما بقدر أوصف مشاعر الفرحة اللي كانت موجودة بعيون الأردنيات بمضارب الهاشمين وفرحتهم بزفاف ولي العهد وحنة الانسة رجوة وربنا يديم علينا وعلى الوطن الأفراح على طول يا رب".

وأضافت "وفخورة أكثر بالحدث الأكبر والحفل الأكبر يوم 29 الشهر لنحتفل كلنا بعريس الوطن ونغني اغاني الفرح".

ووعدت كرزون الجماهير بأن يكون الحفل مدهشاً بالأعمال الفنية المليئة بالفرح والطاقة الإيجابية والسعادة.

من جهة أخرى، أعربت الفنانة زين عوض، عن سعادتها بالمشاركة في الحفل الجماهيري الكبير، مبينة أنها تعمل على تحضير مجموعة أعمال غنائية تتناسب مع الحفل، ومنها أغنيتها التي أطلقتها قبل أيام، وهي: "أقبل علينا".

وكانت رئاسة الوزراء الأردنية قد عممت في وقت سابق على الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بتأجيل أية فعاليات احتفالية من المقرر اقامتها خلال الفترة من 26 مايو إلى 1 يونيو.

وأشار التعميم إلى أن الهدف من هذا التأجيل تركيز جميع الجهود الرسمية على هذه المناسبة "العزيزة على قلوب الأردنيين جميعا" وإظهارها بالمظهر الذي يليق بها.

الحفل التمهيدي

هذا وأقامت الملكة رانيا العبد الله مساء الاثنين في الديوان الملكي الهاشمي – مضارب بني هاشم حفل عشاء بمناسبة قرب عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، والآنسة رجوة ال سيف.

وحضر الحفل العديد من الأميرات الأردنيات، وبحضور شقيقاته الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني وجدته الأميرة منى (أم والده)، وعدد من أفراد عائلة ال سيف، ومدعوات من مختلف محافظات المملكة.

حناء وأهازيج شعبية

وتخلل الحفل فقرات رسم بالحناء وزفة العروس وأغاني وأهازيج تراثية وشعبية أردنية وسعودية شارك في أدائها الفنانة نداء شرارة والفنانة زين عوض والفنانة ديانا كرزون وفرقة مسك وفرقة شابات السلط للفنون الشعبية وفرقة حليم للموسيقى.

كما تم تقديم هدايا للحضور أبرزها مبخرة خشبية مزخرفة وحقيبة من البخور الفاخر يحتفظون بها كتذكار بهذه المناسبة.

رجوة خطفت الأضواء

هذا وخطفت الانسة رجوة ال سيف خطيبة ولي العهد، الأضواء بإطلالتها الجميلة، حيث ارتدت ثوب أبيض مطرز باللون الذهبي، من تصميم المصممة السعودية العالمية هنيدة الصيرفي، والتي قالت إنها استعملت الخيوط الذهبية والحرير، وكذا خيوط القصب والكنتيل المشهورة في الأثواب النجدية، كما طبعت عليه رسومات وأشكالا نباتية وهندسية وزخارف مستوحاة من الثقافة السعودية والأردنية المبهجة، لتوصل معنى هذا الزواج المبارك، كما أطلّت الانسة رجوة بتسريحة بسيطة ومكياج ناعم، ما يظهر جمالها الطبيعي وتشابهها مع العائلة التي دائما ما تظهر بإطلالات ناعمة.

كلمات مؤثرة للملكة

ونشرت الملكة رانيا عبر حسابها على انستغرام مقطع فيديو وصور تظهر جانبا من الحفل لمشاركة الأردنيين تفاصيل الزفاف الذي يعتبر فرحة للأردنيين جميعا.

وأظهر الفيديو جانبا من كلمة مؤثرة ألقتها الملكة خلال الحفل، وكان منه أن توجهت بالحديث إلى والدة العروس بالقول "عزة" أنا كنت محلك قبل شهرين وبعرف شعورك (...) بس بدي أطممنك إنه رجوة بعيوننا وبعيون حسين وهي بين أهلها وناسها، فاطمئني عليها".

بطاقات الدعوة

وتناقل الأردنيون بطاقات دعوة قد وصلت لعدد من الشخصيات الأردنية البارزة لحضور مأدبة العشاء التي ستقام في الأول من يونيو المقبل في قصر الحسينية بمناسبة الزفاف.

وكان من أبرزهم الشاب الأردني مصعب حسين محمود وهو مصاب بـ "متلازمة داون"، الذي خطف الأضواء بعد أن تلقى دعوة لحضور مأدبة العشاء بمناسبة عقد القران، ما أعتبره الكثيرون من أبرز الحضور وأشادوا باللفتة الانسانية من قبل الأمير.

ونشر الشاب مصعب صورة له عبر انستغرام حاملا بطاقة الدعوة التي تلقاها لحضور حفل عقد القران، وملامح السعادة واضحة على وجهه، وكُتب على البطاقة "سعادة السيد مصعب حسين محمود المحترم".

يذكر أن الأمير الحسين قد زاره منذ عامين للاطمئنان على صحته في منزله الكائن في محافظة اربد شمالي المملكة، بعد أن أجرى عملية تكللت بالنجاح، لسحب سوائل من الرئة.