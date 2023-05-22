ونشرت ملكة الأردن رانيا العبد الله، فيديو من الاستعدادات لحفل الحناء الذي سيقام اليومن تمهيدا لعقد القران الذي سيتم في قصر الحسينية، بالعاصمة عمان.

وأظهر الفيديو قيام مجموعة تجهز مستلزمات الحفل، المصنوعة يدويا.

وعلقت الملكة على الفيديو قائلة: "سلمت الأيادي وبوركت الجهود، الله يتمم على خير".

وكانت خطوبة الأمير الحسين على رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف تمت في السابع عشر من أغسطس الماضي، وذلك بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله.

وفي أواخر أبريل الماضي، كشف الأمير الحسين عن الطريقة التي تعرف بها على خطيبته السعودية الآنسة رجوة آل سيف، وقال إنه تعرف على خطيبته عن طريق إحدى زميلاتي من المدرسة.

وأوضح أنه لم يتحدث معها بعد تعارفهما لفترة، إلا أن أمرا حدث جعله يتذكرها فقرر السؤال عنها والتواصل معها و"صار النصيب".