وحسب ما أظهره مقطع فيديو، تداولته المواقع المحلية على نطاق واسع، فإن أردوغان رفض شرب الماء من يد حارسه الشخصي، ثم عاد وقبله من يد ابنه بلال أردوغان.

ولم يُفهم سبب رفض رئيس تركيا شرب الماء في البداية، فيما قال موقع صحيفة "إسطنبول" إن الأمر يتعلق بـ"إجراء أمني".

وقالت تقارير صحفية إن الفيديو التقط خلال مشاركة أردوغان في نشاط سياسي بإقليم هاتاي، استعدادا للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وكان الرئيس التركي مرفوقا بشركائه في التحالف، رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي، ورئيس حزب الرفاه فاتح أربكان.

ويخوض أردوغان ومنافسه كمال كليجدار أوغلو جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية يوم 28 مايو.

وحصل الرئيس التركي على 49.52 في المئ من الأصوات في الجولة الأولى، مقابل 44.88 بالمئة لأوغلو، مرشح تحالف المعارضة الذي يضم ستة أحزاب.