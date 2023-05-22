وأكدت أروى جودة في حوار مع موقع "سكاي نيوز عربية" سعادتها البالغة بردود الفعل الإيجابية التي حظي بها الفيلم، باعتباره أول فيلم مصري ينجح في استخدام تقنية ثلاثية الأبعاد لجذب الجمهور، مؤكدة أنها لم تكن تتوقع كل هذا النجاح الذي تحقق.

وفيلم "يوم 13" تدور أحداثه في إطار من الرعب، حيث يعود عز الدين الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود من الخارج بعد غياب سنوات طويلة، باحثا عن أهله، ومع إقامته في قصر عائلته، يكتشف مغامرة غير متوقعة داخل القصر.

وقالت أروى عن دورها في العمل:"أجسد شخصية تحمل أسم "ثريا" وهي مختلفة عن كل أدواري السابقة، والحمد لله لمست تجاوبا كبيرا من الجمهور حول دوري في العمل".

وائل عبدالله استنفر طاقاتنا

أروى أشارت إلى أسباب نجاح "يوم 13"، موضحة ذلك بالقول: "أحضر المخرج وائل عبدالله كوكبة من الممثلين الممتازين وخفيفي الظل، وبالطبع الموضوع كان مبهرا والديكور تم تصميمه بأسلوب أكثر من رائع، كان لديه القدرة على توظيف الفنانين واستنفار طاقاتهم الإبداعية لأقصى درجة، والحمد لله الممثلين أنفسهم كانوا متناغمين جدًا".

وعن السبب وراء مشاركتها في تلك التجربة، قالت: "فكرة الفيلم مغرية جدا خاصة أنه يتم تنفيذه كفيلم بتقنية ثلاثية الأبعاد، وهذا بالنسبة لي شيء مهم، مشاركتي في تجربة جديدة من هذا النوع في السينما المصرية أمر مهم للغاية، خاصة أنه كانت هناك تجارب سابقة لمشروعات ثلاثية الأبعاد لكن لم يكتب لها النجاح، أو لم ترى النور حتى الآن كما يقولون".

وأضافت: "التجربة أخذت وقتًا طويلًا لكن بحمد الله النتيجة كانت مُرضية للغاية".

الإيرادات

وحول ما إذا كانت تتوقع أن يتصدر فيلم رعب إيرادات العيد، رغم المنافسة القوية مع الأفلام الأخرى قالت: "كانت مفاجأة جميلة جدًا.. الحقيقة أنا من النوع الذي يحتفظ بتوقعاته بينه وبين نفسه، كنت موقنة بأن الفيلم سيجذب الجمهور، والناس ستحبه، خاصة أنني ممن يشاهدون أفلام الرعب، وأدرك أنه كلما كانت كمية الرعب فيها كبيرة كلما كانت ناجحة وجاذبة للمشاهدين".

في قلب الرعب

أروى أضافت أنها على المستوى الشخصي وحينما شاهدت العمل أصابها الرعب، قائلة: "بالنسبة لي خفت من مشاهد الرعب في الفيلم، كنت أقوم مفزوعة أو أغمض عيني مثل الأطفال حتى ينتهي المشهد، ولا أجرؤ على مشاهدته إلا في وجود أحد معي لكسر الرهبة والخوف".

وتابعت: "لست من المشاهدين مدمني أفلام الرعب، لكن جذبتني بالدرجة الأولى قصته ومدى حرفية فريق العمل والتأثيرات المستخدمة، هذه أمور تجعلك تعيش في قلب الحدث، في قلب الرعب!".

حرب نفسية

وعن مشاريع أروى جودة القادمة قالت: "أنتظر عرض مسلسل "حرب نفسية" الذي شاركت في بطولته مع الفنان الراحل مصطفى درويش، وكنت أتمنى أن يكون معنا وهو يشاهد عرض العمل، لكنها إرادة الله".

يشارك في بطولة المسلسل إضافة إلى أروى جودة ومصطفى درويش، كلا من أشرف زكي، عصام السقا، جيهان خليل، محمد فريد، بريهان أنور، والمسلسل ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن الشايب وﺇﺧﺮاﺝ أحمد شفيق.