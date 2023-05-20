وكانت امرأة تبلغ من العمر 46 عاما، تسير وحيدة في شارع برودواي حوالي الساعة 11:50 مساء، الخميس الماضي، عندما اقتربت مجموعة من 6 مشتبه بهم وبدأوا في توجيه اللكمات، وفقا للشرطة.

وبدأت "موجة اللكمات" على الرصيف، لكنها استمرت إلى الشارع، حيث سقطت الضحية على الأرض، بحسب المقطع الذي نشره حساب "ويليامزبرغ نيوز" على تويتر.

ويظهر المقطع أن بعض أفراد المجموعة العدوانية، التي ضمت شبان وفتيات، قاموا بركل الضحية عندما كانت على الأرض.

وقالت الشرطة إنهم استولوا على محفظة الضحية، التي تحتوي على هاتف محمول ومحفظة و25 دولار وبطاقات مصرفية.

وعانت الضحية من إصابات وتم نقلها إلى مركز وودهول الطبي، حيث تم إدراجها في حالة مستقرة.