ونشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أحمد فهمي صورًا للسيسي خلال أداء مناسك العمرة.

ولاحقا عاد الرئيس المصري إلى بلاده بعد مشاركته في القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين بمدينة جدة.

كلمة السيسي أمام القمة العربية

وقال الرئيس المصري، الجمعة، خلال القمة العربية في مدينة جدة السعودية، إن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، داعيا إلى الحفاظ على الدولة الوطنية.