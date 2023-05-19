ومؤخرا قرر أن يتوجه إلى المتجر نفسه لشراء تذكرة يانصيب، جريا على ما اعتاد عليه.

لكن هذا الرجل الذي يعيش في ولاية ميتشيغان وجد المتجر مغلقا، فقرر أن يشتري التذكرة من متجر آخر.

وهو ما قاده في النهاية إلى الفوز بجائزة تقدر بـ2 مليون دولار، وفق موقع "يو بي آي" الإخباري.

وذكر الرجل البالغ من العمر(56 عاما) أنه ذهب إلى متجره المفضل لكي يشتري تذكرة يانصيب مؤخرا، لكنه اكتشف أنه وصل متأخرا.

وأضاف: "ولذلك ذهبت إلى متجر تجزئة أخرى لأشتري تذكرة".

وعندما علم بأنه فاز بمبلغ مليوني دولار لم يصدق نفسه، فهو يشتري تذاكر يانصيب منذ وقت طويل، وبدا مدهشا له الفوز بجائزة كبيرة.

واعتبر أن هذه الجائزة غيّرت حياته.