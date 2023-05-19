وفي التفاصيل، كانت الطبيبة أوراد نصر الله على متن رحلة جوية لشركة طيران كندا عندما فقد أحد الركاب وعيه.

وقالت الطبيبة في تصريحات صحفية إنها تمكنت من التدخل المباشر وإجراء الإسعافات الأولية للمسافر، حتى تمكن من استعادة وعيه بالكامل.

وذكرت أن المريض كان يعاني من انخفاض في ضغط الدم، فأعطته سائلا وريديا حتى استعاد وعيه تدريجيا.

وبسبب تدخل الطبيبة السعودية، لم تكن هناك حاجة لتنفيذ هبوط اضطراري، ومع ذلك كان طاقم الطائرة على اتصال مع الفريق الطبي على الأراضي الكندية، وتشير الطبيبة إلى أن الفريق هناك وافق على الخطة العلاجية التي اقترحتها.

وتقول أوراد نصر الله إن من واجبها مساعدة أي شخص يحتاج إليها.

وتضيف: "لقد أمضيت أكثر من 5 سنوات في كندا ورسالتنا كأطباء واضحة وهي خدمة كل البشر".

والدكتورة أوراد نصر الله مبتعثة لدراسة الزمالة في تخصص الجراحة العامة بجامعة تورونتو.

تقدير وإشادة

وانهالت الإشادات على الطبيبة السعودية، وكان آخرها من موقع "أباوت هير (عنها)"، وهو الموقع المعني بالنساء العربيات المؤثرات.

وقال الموقع، الجمعة، إن هذه لم تكن المرة الأولى التي تكون فيها الطبيبة السعودية في دائرة الأضواء، لأنها كانت دائما تنجز أمورا عظيمة.

وذكر أنها واحدة من أفضل 10 أطباء دائرة الجراحة في جامعة ألبرتا الكندية.

وقبل ذلك، تسلمت الطبية شهادة تقدير من الملحقية الثقافية السعودية في كندا، لتميزها في المجال العملي والإنساني.