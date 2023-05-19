ومن بينِ الهدايا التذكارية التي يطرحُها للبيع عملاتٌ لبنانية قديمة وسلسلةٌ من الأوراق النقدية القديمة التي يضعُها بعناية في مظاريفَ خاصةٍ لجذب السياح وهواةِ جمعِ النقود على حدٍ سواء لشرائِها منه.

وبدأ رغدو، المتحمسُ بشكلٍ خاص لليرة اللبنانية، في الآونة الأخيرة جمعَ أحدثِ العملات المعدنية والأوراقِ النقدية المحلية التي لا تزالُ متداولة وإن كانت فقدت قيمتَها، وهو لا يعرِضُ هذه العملاتِ والنقودَ للبيع حاليا لكنه يُضيفُها لتحديثِ مجموعتهِ الواسعةِ من العملات القديمة.

ويُعاني لبنان أزمةً مالية غيرَ مسبوقة وصفَها البنكُ الدولي بأنها واحدةٌ من أعمق حالاتِ الكساد في التاريخ الحديث.

وفقدت العملةُ المحلية أكثرَ من 98 في المئة من قيمتِها مقابل الدولار الأميركي منذ عامِ 2019 عندما تسببت عقودٌ من الإسراف في الإنفاق والفساد وسوءِ الإدارة في انهيارٍ اقتصاديٍ غيرِ مسبوق.