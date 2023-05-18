حيث طالب المعلقون في الشبكات الاجتماعية العراقية، بمعاقبة المعلم الذي يظهر في الفيديو الذي صور خلسة من قبل إحدى الطالبات، وفصله من السلك التدريسي بالنظر لسلوكه الشاذ وغير المقبول والخادش لسمو مهنة التدريس، على حد قولهم.

التربية تتحرك

وإثر ذلك دخل وزير التربية العراقي إبراهيم الجبوري، على الخط، ووفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، فإن الوزير وجه بتشكيل "لجنة تحقيقية عاجلة برئاسة مدير الإشراف التربوي وعدد من الأعضاء القانونيين من الوزارة، للتحقيق حول مقطع الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه أحد مدرسي مادة الكيمياء للصف السادس الاعدادي وهو يهين الطلبة والطالبات في معاهد التدريس الخصوصي، ويتعامل معهم بطريقة بعيدة عن السمات التربوية".

وأضاف البيان أن الجبوري أمهل اللجنة التحقيقية 48 ساعة لإعلان النتائج والإجراءات القانونية المتخذة بحقه، مؤكدا بأنه لن يسمح لأحد المساس بالطلبة مهما كانت الأسباب والتصرف معهم بطريقة هوجاء، فهم أمانة في أعناقنا قبل كل شيء، وفق الوزير.

وشدد على ضرورة الحفاظ على قدسية مهنة التعليم والرسالة الإنسانية والأخلاقية التي تحملها، وأن من يتورط بمثل هذه الأفعال لا يستحق الصفة التربوية التي يحملها، كما وجه الجبوري بغلق المعاهد التي تخالف قوانين وزارة التربية ومبادئ شرف المهنة التعليمية.

تقول الباحثة الاجتماعية نوال الإبراهيم، في حديث لموقع سكاي نيوز عربية: