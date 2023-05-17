وقال إيلون ماسك في مقابلة تلفزيونية إن الأمر لا يتعلق بالإنتاجية فحسب، فالعمل من المنزل فكرة غير عادلة، في ظل استمرار آخرين في العمل في مكاتبهم ومواقعهم بعيدا عن منازلهم.

وانتقد الملياردير الأميركي، الذي يعد ثاني أغنى إنسان في العالم بثروة تقدر بـ175 مليار دولار، العمل من المنزل مرارا، رغم أنه أصبح ضروريا لكثيرين خلال جائحة كورونا.

لكن نمط العمل من المنزل استمر حتى بعد نهاية الجائحة في كثير من الشركات.

ومن وجهة نظر ماسك، فإن المكاتب تعزز إنتاجية الموظفين، مؤكدا أن رفضه للعمل من المنزل مسألة أخلاقية أيضا.

وأوضح أن الموظفين الذين لا يزالون يعملون في منازلهم ويرفضون العودة إلى المكاتب، عليهم التخلي عن مواقفهم والعودة إلى مواقعهم مثل الآخرين.

وكان إيلون ماسك أمر موظفي "تويتر" بالعودة إلى المكاتب للعمل فيها عوضا عن العمل في المكتب وذلك بعد نحو شهر على شرائه موقع التدوين المصغر.