وقد تعرف المغاربة الاثنين على نموذج لأول سيارة محلية في البلاد، من شأنها حسب القائمين على المشروع تعزز علامة "صنع في المغرب" وتكريس مكانة المملكة كمنصة تنافسية لصناعة السيارات.

وترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، الاثنين بالرباط، حفل تقديم نموذج أول سيارة تنتج في المغرب، إلى جانب النموذج الأولي لمركبة تعمل بالهيدروجين طورها مغربي.

فما هي مواصفات وإمكانات السيارة محلية الصنع؟ وما هو سعرها المرتقب؟ ومتى ستجوب شوارع المغرب؟ وهل سيتم تسويقها عالميا؟

مميزات سيارة "نيو موتورز"

وقد سهرت شركة مغربية تحمل اسم "نيو موتورز" على مشروع إنتاج السيارة المحلية التي ستوجه إلى السوق المحلية والتصدير.

يقول نسيم بلخياط، المؤسس المدير لشركة "نيو موتورز" إن فكرة صناعة سيارة محلية برزت مع إطلاق المغرب منظومة صناعية لتوفير محركات السيارات، معتبرا أن هذه الخطوة شكلت قفزة نوعية في قطاع صناعة السيارات بالمملكة.

ويضيف بلخياط لـ"سكاي نيوز عربية" أن المغرب يملك منظومة صناعية تمكنه من إنتاج سيارات مغربية سواء تعلق الأمر بإنتاج الأسلاك الكهربائية أو الميكانيكا أوالمقاعد أوالإطارات وغيرها من مكونات السيارات.

ويتابع المتحدث، أن السيارة المحلية الموجهة للعموم تم إنتاجها بالاعتماد على منظومة محلية لتصنيع السيارات بمحرك يعمل بالبنزين ويتميز بالاقتصاد في الاستهلاك.

ويكشف بلخياط، أن السيارة المغربية التي تم تصنيعها بنسبة إنتاج محلية تبلغ 65 في المائة، تتكون من ثلاثة أبواب وسقف قابل للطي، وهي موجهة للاستخدام كوسية للتنقل وسط المدينة أو أثناء السفر أو في المناطق القروية.

ويعتبر أن من بين مميزات هذه المركبة الجديدة التي تبلغ سعتها 350 لترا هو توافر قطاع الغيار التي يتم تصنيعها محليا داخل الوحدة الصناعية بعين عودة (وسط البلاد).

السعر وموعد التسويق

ويشكف نسم بلخياط، أن سعر هذه السيارة سيتراوح ما بين 170 ألف درهم (حوالي 16700 دولار) و 190 درهم (حوالي 18700 دولار) معتبرا أن هذا السعر يعد الأكثر تنافسية بين هذا الصنف من السيارات.

ويتابع المتحدث، أنه سيشرع في تسويق هذه المركبة الجديدة على المستوى المحلي ابتداء من شهر يوليو المقبل، على أن يتم توجيهها مستقبلا نحو السوق الإفريقية والأوروبية.

ويؤكد بلخياط، أن الطاقة الإنتاجية لهذه السيارة التي افتتح المصنع الخاص بإنتاجها سنة 2021 تتجاوز 3 آلاف وحدة سنويا، موضحا أن هذا الرقم مرشح للارتفاع بناء على الطلب المحلي والخارجي.

ويوضح أن النموذج الذي تم تقديمه أمام الملك بالقصر الملكي بالرباط هو نموذج لسيارة تعمل بالبنزين فيما سيتم مستقبلا توفير نسخة رباعية الدفع بمحرك كهربائي.

صعوبات الإنتاج

الطريق نحو إنتاج أول سيارة مغربية الصنع والتي تعتمد على منظومة محلية لتجهيز السيارات تطورها المملكة، لم يكن مفروشا بالورود بل واجه القائمون على المشروع صعوبات وعراقيل عدة قبل أن يحققوا الإنجاز غير المسبوق.

يقول مدير شركة "نيو موتورز" إن "دخول نادي مصنعي السيارات لم يكن سهلا حيث واجه فريق العمل العديد من الصعوبات التقنية والمادية التي تم التغلب بفضل الدعم والثقة التي تحظى بها الكفاءات المحلية ومناخ الأعمال الملائم للاستثمار في المجال الذي أصبح تحتل فيه المملكة مركز الريادة على المستوى القاري".

ويؤكد بلخياط، أن هذه السيارة التي ستكون جاهزة للتسليم في أقل من شهرين، قد اجتازت جميع التجارب التي خولت لها الحصول المصادقة النهائية لتسويقها للعموم.

وقد كانت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية قد منحت في فبراير 2023 المصادقة النهائية لأول علامة سيارات مغربية، وذلك قبل إطلاق السلسلة الأولية للإنتاج.

تكريم ملكي

وبعد عرضه للسيارة مغربية الصنع في القصر الملكي بالرباط فقد وشح العاهل المغربي الملك محمد السادس نسيم بلخياط المؤسس المدير لشركة "نيو موتورز" بوسام الكفاءة الفكرية.

يعتبر بلخياط، أن التكريم الملكي هو بمثابة تكريم لجميع العاملين في قطاع السيارات ودفعة إلى الأمام من أجل بدل المزيد من الجهود وتشجيع المقاولات الوطنية في هذا القطاع الذي يشهد تطورا لافتا في المملكة.

وبذات المناسبة فقد حظي فوزي نجاح المؤسس المدير لشركة "نامكس" بوسام الكفاءة الفكرية وقدم أمام الملك النموذج الأولي لمركية تعمل بالهيدروجين قام بتطويرها وأطلق عليها اسم مركبة الهدروجين النفعية HUV (Hydrogen Utility Vehicle)