وكان فيلم "عنكبوت مقدس" أو "هولي سبايدر"، للمخرج الإيراني الدنماركي علي عباسي، من بين الأعمال المتنافسة في مهرجان كان السينمائي عام 2022.

ويستند الفيلم، الذي بدأ عرضه في روسيا بتاريخ 11 مايو الجاري، إلى قصة حقيقية لمحارب قديم في الحرب العراقية الإيرانية يقتل 16 مومسا في أوائل العام 2000 في مدينة مشهد الإيرانية.

ووفقا لتقارير، فقد سحبت وزارة الثقافة الروسية رخصة توزيعه بعد أقل من أسبوع على عرضه، وفقا لما ذكرته وكالة فرانس برس.

وقالت الوزارة "أُلغي عرض الفيلم في دور السينما بسبب احتوائه عناصر يحظر القانون الروسي عرضها"، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.

وقالت ممثلة الشركة التي تولّت توزيع الفيلم أناستاسيا كروغلياكوفا، في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، "للأسف، إنّ النبأ صحيح".

وفي العام 2022، نالت زار أمير إبراهيمي جائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان السينمائي عن دورها في فيلم "عنكبوت مقدس" الذي تؤدي فيه شخصية صحفية تحقق في جرائم قتل مومسات.

واحتجت إيران لدى فرنسا عقب اختيار القائمين على مهرجان كان السينمائي هذا الفيلم ضمن الأعمال المتنافسة، واصفةً القرار بأنه "سيء وسياسي".

أما مخرج "عنكبوت مقدس" فلم يحصل على إذن لتصوير العمل في إيران واضطر لتنفيذ العمل في الأردن.