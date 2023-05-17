ورافق الملك والملكة الأميرة إيمان وزوجها جميل ترميوثيس لدعم الأميرة الشابة سلمى.

وكتبت الملكة رانيا على إنستغرام: "فخورة جدا بالاحتفال بتخرج سلمى من جامعة جنوب كاليفورنيا، مبارك حبيبتي".

كما تظهر الصور التي تناقلتها وسائل إعلام لقاء الملك والملكة بالرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بعد الحفل، حيث أن ابنته كانت تدرس لجانب الأميرة سلمى في ذات الفصل.