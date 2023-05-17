ورفع محبو جوني ديب في المدينة الفرنسية الواقعة على ساحل الريفييرا لافتات مكتوب عليها "تهانينا يا جوني" و"نحن آسفون".

ولم يخلف مهرجان كان وعده كعادته كل عام وشهد افتتاحه ظهورا لمجموعة كبيرة من النجوم مثل مادس ميكلسن وجون كيه. رايلي وهيلين ميرين التي صبغت شعرها باللون الأزرق.

ويلعب ديب في فيلم "جون دو باري"، وهو من إخراج مايوين لو بيسكو المعروفة باسم مايوين دور الملك الفرنسي لويس الخامس عشر، بينما تلعب فيه أيضا دور دو باري محظية الملك الفرنسي التي تسلقت السلم الاجتماعي وأصبحت المفضلة لديه.

وسلط النقاد الضوء على جاذبية الفيلم الذي حصل على تمويل من مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي في السعودية ضمن ميزانية إجمالية تقدر بنحو 22.4 مليون دولار لكنهم قالوا إن الفيلم يفتقر إلى الإيقاع.

ويمثل الفيلم الناطق باللغة الفرنسية والذي لم يتحدد موعد إطلاقه بعد في أميركا الشمالية بداية عودة ديب نجم سلسلة أفلام قراصنة الكاريبي الذي ظهر في عدد قليل من الأفلام والتلفزيون منذ انتهاء محاكمته في يونيو تموز 2022.

ومنحت هيئة محلفين أميركية ديب نصرا شبه كامل في معركة التشهير التي خاضها مع زوجته السابقة الممثلة أمبر هيرد وقضت بحصوله على تعويض بأكثر من 10 ملايين دولار.