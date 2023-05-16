والأحد، قالت المُحكّمة الرسمية المعتمدة لدى "غينيس" كنزي الدفراوي، إن "مصر حطمت الرقم القياسي بأكبر مزرعة نخيل للتمور في العالم، على مساحة 132 ألف كيلومتر مربع".

وأضافت أن "مصر مُنحت شهادة بتسجيل أكبر حوض سحب مياه في العالم، بسعة 245 ألف متر مكعب".

وجاء هذا الإعلان على هامش افتتاح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، موسم حصاد القمح في شرق العوينات بالوادي الجديد، حيث تم تسليم مصر شهادة تثبت تسجيل المزرعة في الموسوعة العالمية.

قصة المزرعة

وتحدث لموقع "سكاي نيوز عربية"، مدير المعمل المركزي لبحوث النخيل بوزارة الزراعة المصرية عز الدين جاد الله، عن المزرعة التي توجد في مشروع توشكى بمحافظة أسوان جنوبي القاهرة، مشيرا إلى أن الهدف منها هو "تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة".

وأضاف جاد الله:

"هذه المزرعة ضمن خطة مصر لزراعة 2.3 مليون نخلة على مساحة 35 ألف فدان" .

"انتهينا بالفعل من زراعة 1.5 نخلة، على مساحة 23 ألف فدان" .

"بدأ المشروع عام 2018، وما زرعناه أثمر بالفعل" .

"تتضمن المزرعة أكثر من 50 نوعا من التمور، إذ استوردنا شتلاتها من السعودية والإمارات والولايات المتحدة ودول أخرى" .

"من أهم أنواع التمور الموجودة فيها، البرحي والمجدول والخلاص والسكري والشيشي والشبيبي وعنبرة وعجوة المدينة والسكري الأصفر والسكري الأحمر والصقعي" .

"يهدف إنشاء المزرعة إلى أن تكون لدى مصر هذه الأصناف من التمور، نظرا لقيمتها الاقتصادية المرتفعة، من أجل تصديرها لتوفير دخل بالعملة الأجنبية" .