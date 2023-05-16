وفي التفاصيل، فقد لبّى ولي العهد الأردني، دعوة الحاجة ترفة عبيدات (أم مهند) لزيارة منزلها في قرية حرثا شمال مدينة إربد.

وقدمت المرأة التي تبلغ من العمر 83 عاما، للأمير "شماغا" قامت بتهديبه بنفسها، كهدية بمناسبة اقتراب موعد زفافه، فيما عبرت أسرتها عن تهانيهم للأمير وخطيبته رجوة آل سيف.

رمزية الشماغ المهدب

للشماغ المهدب رمزية خاصة لدى الأردنيين، فهو يعبّر عن تاريخهم وهويتهم الوطنية، إضافة لارتباطه بالجيش الأردني.

ويعود هذا الارتباط إلى عام 1956، عندما فرض الشماغ على أفراد الجيش الأردني، ليتطور بعدها "للتهديب" بعد إقدام أمهات بعض الجنود في البادية بإضافة الهدب على الشماغ (بغرزة تهديب تسمى هدب البادية)، واستمر تهديبه حتى الآن، لتتحول إلى مهنة تمتهنها العديد من الأردنيات.