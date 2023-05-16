وصور هاراغوتشي مقطع فيديو "دراميا" للحادث على كاميرا مثبتة في خوذته، والتي كان قد شغلها لتسجيل رحلة صيده.

وقال الصياد لشبكة "أي بي سي": "سمعت صوت أزيز بدا وكأنه قارب يتجه نحوي بدون محرك، ونظرت لأعلى ورأيت هذا الشيء البني الكبير الذي اعتقدت بالبداية أنه سلحفاة، ولكن بعد ذلك اصطدمت به وأدركت أنه قرش".

ويُظهر الفيديو سمكة "قرش النمر" الكبيرة تقترب خلسة من حافة زورق الكاياك، قبل أن تفتح فكها لالتهام الجانب الأيسر لقارب الكاياك.

وأخبر هاراغوشي المحطة أنه يشتبه في أن الهجوم وقع بعد أن ظن القرش بالخطأً أن قارب الكاياك الأصفر الساطع هو فقمة مصابة.

ووفقا لهاراغوتشي، فإنه يعتقد بإن القرش هاجم فقمة في وقت سابق، وتركها لتموت، وعاد ظنا منه إن القارب هو الفقمة التي تركها.

وبالرغم من هجوم القرش المتوحش، إلا أن هاراغوتشي لم يتعرض لأي أذى، وأكمل الصيد.

قرش النمر يسمى أيضا نمر البحر، وهو واحد من أسماك القرش الأكثر خطورة في العالم، ويعتبر من الحيوانات المفترسة العدوانية جدا ذات الحواس القوية، وهو له رغبة عالية في "الحصول على الدم".