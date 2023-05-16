والسيارة مغربية الصنع من إنتاج شركة "نيو موتورز"، بينما يعود نموذج المركبة التي تعمل بالهيدروجين لشركة "نامكس".

وحسبما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن "نيو موتورز" قامت بإحداث وحدة صناعية بعين عودة، لتصنيع سيارات موجهة للسوق المحلية وللتصدير، ويتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية 27 ألف وحدة.

كذلك يتوقع أن يبلغ الاستثمار الإجمالي في هذا المشروع 156 مليون درهم، مع إمكانية توفير 580 فرصة عمل.

وكانت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية قد منحت في فبراير 2023 المصادقة النهائية للمركبة، وأشرفت على إطلاق السلسلة الأولية للإنتاج، فيما تعتزم تدشين الوحدة الصناعية خلال شهر يونيو المقبل، وإطلاق عملية التسويق.

وفي ما يتعلق بالنموذج الأولي لمركبة الهيدروجين فقد تم تصميمه بشراكة مع المكتب الإيطالي المتخصص في هياكل السيارات "بينينفارينا"، وتم ابتكار التصميم الداخلي للمركبة من جانب كفاءات مغربية.

وسيتم تزويد نموذج المركبة الصديقة للبيئة بالهيدروجين بواسطة خزان مركزي سيتم تعزيزه بست كبسولات قابلة للإزالة، مما سيمكن من تأمين قدرة مهمة للبطارية، وتسهيل شحن الهيدروجين خلال دقائق.