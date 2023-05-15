وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن طائرة الشحن من طراز "بوينغ 747"، كانت قد أقلعت محلقة صوب مطار أوهاري في شيكاغو بولاية إلينوي الأميركية.

ومباشرة بعد الإقلاع، انتبه طاقم القيادة إلى عدم إمكانية سحب العجلات الخاصة بالإقلاع على النحو المعتاد، وهو ما بدا بمثابة خلل.

ولدى هبوط الطائرة بعد 45 دقيقة من الإقلاع، نزلت بعنف على المدرج، إلى درجة أن عجلاتها الخلفية انفصلت.

وأوضحت شركة "كارغولوكس" المالكة للطائرة، أن ما وقع مساء الأحد كان "حادث هبوط خطير".

واضطرت الطائرة إلى التخلص من الوقود في الجو، قبل تنفيذ عملية الهبوط التي انتهت على نحو متحكم فيه.

وأشارت الشركة أن الطائرة ما زالت على المدرج، في حين يجري اتخاذ إجراءات من أجل تأهيلها مجددا.