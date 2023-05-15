وتعود أحداث الواقعة عندما شعر كلاوديو ترينتا بالإحباط، بسبب تراخي المجلس المحلي في إصلاح حفرة طولها 30 سم على معبر للمشاة في بارلاسينا، وهي بلدة صغيرة في مقاطعة لومباردي الإيطالية، ليقرر اتخاذ إجراء بنفسه عن طريق ملئها بالقار البارد.

لكن ذلك أدى إلى تحرير مخالفة ضده ومطالبته بدفع غرامة قدرها 882 يورو، بينما أثار الأمر جدلا بشأن الحفر التي تعانيها الطرق الإيطالية، وقد تشكل خطرا على المشاة وسائقي السيارات.

وقرر ترينتا محاربة المخالفة في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك"، حيث نشر صورة للرسالة التي تلقاها من الشرطة تتهمه بانتهاك قانون الطريق السريع، وتوضح أنه تم تغريمه بسبب "قيامه بعمل يحتمل أن يكون خطيرا في مكان عام، من دون إذن أو اختصاص للقيام بذلك".

كما أُمر ترينتا بإعادة الحفرة إلى حالتها الأصلية، وفق التفاصيل التي ذكرتها صحيفة "غارديان" البريطانية.

وقال الرجل البالغ من العمر 72 عاما لوسائل إعلام إيطالية: "إذا اعتقدوا أنني أحمق، فهم مخطئون. لقد استفزوني والآن أقدم شكوى مضادة ضد المجلس بتهمة الإهمال".

ترينتا، الذي أكد أنه أبلغ السلطات المحلية بشأن الحفرة عدة مرات على مدار 3 أشهر، تلقى موجة من التضامن من جميع أنحاء إيطاليا.

وكتب أحد المعلقين على "فيسبوك": "لقد أرسلت اليوم بريدا إلكترونيا للاحتجاج إلى مجلس بلدية بارلاسينا. أنا على دراية بالحقائق في كالابريا وصقلية، حيث تحولت الشوارع إلى مناخل، وإذا لم يتخذ الناس إجراءات بأنفسهم سينهار كل شيء".

وكتب آخر: "يجب على المجلس أن يعوضك عن الأموال التي أنفقتها (لإصلاح الحفرة)".

كما انضم وكيل وزارة الثقافة فيتوريو صغاربي، إلى المناقشة، وقال: "بالإضافة إلى قانون الطرق السريعة، هناك منطق سليم. كان يجب أن تدفع الفطرة السليمة الشرطة المحلية إلى شكر هذا الرجل".