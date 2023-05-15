وأقامت العائلة التي تربي الكلب "بوبي"، احتفالا بمناسبة ميلاده، السبت، في منزلها بمنطقة كونكيروس جنوبي البلد الأوروبي.

وقال ليونيل كوستا، الرجل الذي يربي الكلب، إن العائلة دعت أكثر من مئة شخص لحضور عيد ميلاد الكلب والاحتفال بـ"عمره الطويل".

وأضاف أن "بوبي" يحظى باهتمام كبير، منذ أدرجته "غينيس" في قائمة الأرقام القياسية باعتباره أكبر كلب معمر على وجه الأرض.

وتحدث كوستا عن قدوم سياح وصحفيين كثر إلى البلدة البرتغالية، من أجل التقاط صورة مع الكلب الذي صار بمثابة نجم في المنطقة.

والكلب "المُتوج" ينحدر من سلالة كلاب محلية، وهو من النوع الذي يتولى حراسة مخازن ومنشآت، لكن قدرات "بوبي" تراجعت مع تقدمه في العمر.

وأضاف كوستا أن الكلب لم يعد يتمشى كما كان يفعل من ذي قبل، كما أن بصره قل أيضا بسبب مضاعفات الشيخوخة.

ولدى سؤال المربي حول سر الحياة الطويلة للكلب، أجاب أن السبب يكمن على الأرجح في نمط الحياة الهادئ، والسكون الذي تنعم به المنطقة.

وفي المتوسط تعيش الكلاب من 10 إلى 13 عاما، وهو ما يعادل تقريبا من 60 إلى 74 سنة في عمر البشر، علما أن عوامل مثل نمط الحياة والطعام والتكاثر يمكن أن تؤثر على أعمارها.