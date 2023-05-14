وسبق للورين أن فازت بالجائزة نفسها عام 2012، لتصبح بعد نيلها المركز الأول مجددا عن أغنية "تاتو" في ليفربول أول امرأة تحقق هذا الانجاز مرتين، وثاني شخص بعد المغني الايرلندي جوني لوغان في الثمانينات.

بسبب الحرب الروسية لأوكرانيا، وبدلاً من إقامة المسابقة هذا العام في البلد الفائز بالنسخة السابقة على جري العادة، تُنظم «يوروفيجن» في مهد فرقة الـ«بيتلز».