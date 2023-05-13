وروى أحد افراد العائلة، محمد الكيلاني، في العاصمة الأردنية عمان لموقع "سكاي نيوز عربية": "كان محمد على بعد أسابيع قليلة من تخرجه في اختصاص ’التجارة والتسويق‘ ويعد مفاجأة مفرحة لأهله لكن القدر كان أسرع وخبر الموت كان الفاجعة".

وفي التفاصيل المثيرة للاستغراب، قال والد الشاب الراحل، هاني الكيلاني لوسائل إعلام أردنية: "أثناء عودة ابني من الجامعة التي يدرس فيها في الولايات المتحدة، برفقة زميلته، اعترضت طريقه سيارة أثناء قيادته لسيارته وأقفلت الطريق أمامه، مما أدى الى توقفه ومناقشة سائق السيارة المعترضة حول أسباب مضايقته، إلا أن سائقها (الجاني) وبعد حوار قصير معه أخرج سلاحاً حربياً وصوبه باتجاه ابني وأطلق النار عليه ليرديه قتيلاً في ثوان معدودة".

وأضاف "كانت الحادثة صادمة ومفجعة لنا ولعائلتنا".

وفي سياق متصل قال الناطق الرسمي في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير سنان المجالي إن "السفارة الأردنية في الولايات المتحدة تتابع تفاصيل قضية مقتل الشاب الأردني".

وتأتي هذه الجريمة بعد أيام قليلة لوقوع جريمة مماثلة راح ضحيتها الطالب اللبناني كريم أبو نجم، البالغ من العمر 20 عاماً، بعد تعرضه للطعن في مدينة دافيس في ولاية كاليفورنيا الأميركية أيضاً، السبت الماضي، بعد ساعات من تسلمه جائزة عن بحث أجراه.

وبحسب وسائل إعلام أميركية، تعرض أبو نجم لعملية الطعن حين كان على متن دراجته، في متنزه "Sycamore" بالمدينة.

يذكر أن جامعة كاليفورنيا "دافيس" كانت قد أعلنت يوم الأحد الماضي أن الشرطة ألقت القبض على المشتبه بقتل الطالب اللبناني كريم أبو نجم، مضيفة أن القاتل يدعى كارلوس دومينغيز وهو كان طالباً في الجامعة وتم فصله لأسباب أكاديمية.