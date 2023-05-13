وقال أبناء المرأة إنها "تتلقى الرعاية الصحية من هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، التي يجب أن نشكرها بعمق لمساعدتها في إبقاء والدتنا على قيد الحياة".

ودعت العائلة لتحقيق شامل في الحادثة.

وأصدر قصر باكنغهام ،الخميس، بيانا نيابة عن صوفي زوجة شقيق الملك الأمير إدوارد دوق إدنبرة.

وقال إن مشاعر الدوقة القلبية وصلواتها مع هولاند وعائلتها.

وجاء في البيان: "إن صوفي ممتنة للاستجابة السريعة من قبل خدمات الطوارئ، وستواكب التطورات، مزيدا من التعليقات في هذا الوقت لن يكون مناسبا أثناء التحقيق في الحادث".