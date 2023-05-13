المبادرة التي يقوم خلالها الطبيب بالزيارات المنزلية أو لأي مكان يتواجد فيه المريض خاصة من كبار السن دون أي مقابل مادي، لاقت استحسانا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وأشاد بها العديد المصريين والسودانيين كذلك.

الطبيب أحمد نبيل تحدث عن تفاصيل مبادرته مع موقع "سكاي نيوز عربية" قائلا: