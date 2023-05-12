وتزامن ذلك مع دعوات في مصر بمقاطعة مسلسل "الملكة كليوباترا" الذي بدأت منصة "نتفليكس" بعرضه، ويصور الملكة المنحدرة من عائلة مقدونية باللون الأسود، أي كأنها قدمت من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار المصرية، قال لموقع "سكاي نيوز عربية" إن لون بشرة كليوباترا "عار تماما عن الحقيقة"، مستدلا بوجود الكثير من الأعمال التي تقدم ملامح الوجه فاتح اللون، والبعيد عن ملامح إفريقيا جنوب الصحراء المقدمة في المسلسل.

من جانبه، نبه الناقد الفني أحمد المسيري لخطورة ترك تقديم التاريخ للسينما والدراما، وحسب أهواء صنّاع الأعمال الفنية.

وأوضح المسيري في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "السينما هي المصدر الأكثر تأثيرا وانتشارا وقدرة على خلق صور ذهنية جديدة تدوم طويلا، رغم أن الأبحاث والدراسات والكتب هي المصدر العلمي والرئيسي لعرض الحقائق".

وأضاف: "علينا الاهتمام بنوعية الأعمال الفنية التاريخية، جنبا إلى جنب مع الكتب والأبحاث، فمن يعجز عن سرد تاريخه وقصته، فسيحكيها عنه الغير، لكن بأسلوبه وتحيزاته ورؤيته".

أزمة مسلسل كليوباترا