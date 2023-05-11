الصراع بين الولايات المتحدة والصين يمتد من السياسة والاقتصاد ليصل إلى حرب سينمائية واضحة لإثبات من الأقوى عسكريا، فهل فعلا ستبدأ الحرب الباردة بين واشنطن وبكين من خلال السينما والأفلام؟ وما أبعادها النفسية على المشاهد؟.