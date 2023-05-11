وجاء في المنشور الذي نشرته مارين عبر خاصية الـ"ستوري" وأعاد زوجها نشره: "نحن ممتنان لمدة 19 عاما قضيناها معا ولابنتنا الحبيبة. سنبقى أفضل الأصدقاء".

مارين ورايكونن، اللذان كانا يعملان في شركة لرأس المال الاستثماري، لديهما ابنة تبلغ من العمر 5 سنوات. تزوجا في عام 2020 بينما كانت مارين في منصبها وهي تتعامل مع تأثير جائحة كوفيد-19.

وبعد زواجها من رايكونن في أغسطس 2020، كتبت مارين (37 عاما) على "إنستغرام": "لقد عشنا شبابنا معا، ودخلنا مرحلة البلوغ معا وكبرنا وأصبحنا والدين لابنتنا العزيزة معا".

استقالة من الحكومة وتخلي عن رئاسة الحزب