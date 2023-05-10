وأكد دي نيرو نبأ الولادة للأسوشيتدبرس، الثلاثاء، لكن لم تظهر تفاصيل بهذا الشأن، حيث لا يزال جنس المولود وهوية والدته مجهولة.

دي نيرو، الحائز على جائزة الأوسكار، والد الممثلة درينا دي نيرو (51 عاما) ورفائيل (46 عاما) من زوجته الأولى، بالإضافة إلى ولديه التوأم جوليان وآرون (27 عاما) وإليوت (24 عاما) وهيلين غريس (11 عاما) من زوجته الثانية.

يروج دي نيرو حاليا لفيلمه الكوميدي الجديد "ابآوت ماي فاذر"، والذي يبدأ عرضه في 26 مايو.

حاز دي نيرو جائزة الأوسكار مرتين عن دوره في فيلم "العراب - الجزء الثاني"، وأفضل ممثل في فيلم "راجينغ بول"، أو الثور الهائج.

كما حصد جائزة "سيسيل بي دوميل"، إحدى فئات جوائز غولدن غلوب، عام 2011 لدورة في عالم الترفيه، وحصل على وسام الحرية الرئاسي بعد 5 سنوات.