وقال شريف سرحان، عضو مشروع "محترف شبابيك" في غزة: "فكرة وصلة هو أصلاً برنامج للمنح الصغيرة للفنانين الشباب من عمر 20 إلى اقل من 35، وهذا البرنامج يعطي فرصة كبيرة للفنانين لإنتاج أعمال فنية".

ولأن الفنان ابن بيئته فقد عكست هذه المساحة بما ضمته من انتاجاتٍ فنية شابة قضايا يومية ومشاريع ذات بعد فني إنساني جسدت واقع الحياة الصعب في غزة بما يحمله من تناقضات بين الألم والأمل والحزن والفرح .

من جانبها، قالت الرسامة ندى الخطيب: "أكثر ما أطمح له هو أن يرى صورة المخيم، ويرى تفاصيل الحياة داخل المخيم ".

دعم الفنانين الشباب عبر هذا النوع من المعارض الجماعية التي تقدم لهم منحاً مالية ومساحات فنية لتقديم أعمالهم بـأسلوب معاصر، يسمح لهم بالتواصل المباشر مع الجمهور لاستثمار أفكارهم وآرائهم في تطوير إنتاجاتهم الفنية.