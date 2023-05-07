وقالت المصادر لرويترز، إن السيارة سقطت من منحدر جبلي مرتفع في منطقة المصبحي بمديرية كسمة بريمة وهي في طريقها إلى صنعاء، ما أدى إلى وفاة عشرة أشخاص بينهم امرأة وإصابة ثلاثة آخرين.

وعزا مصدر محلي سبب الحادث إلى تدفق سيول الأمطار الغزيرة التي أعاقت حركة السير، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين إلى إحدى مستشفيات الحديدة.

وتداول رواد مواقع التواصل ومواقع إخبارية محلية صورا قالوا إنها تعود للحادث.