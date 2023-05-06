وسيكون عرض الطائرات الحدث الأخير الذي سيشهده يوم تتويج الملك تشارلز، بالتحليق فوق قصر باكنغهام.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن طيارين من مختلف القطعات الجوية الثلاث في القوات المسلحة البريطانية، سيشاركون في الاستعراض.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن العرض الجوي هذا العام سيكون أصغر بكثير من ذلك الذي شهده حفل تتويج الملكة إليزابيث في عام 1953، وشاركت فيه 600 طائرة.

ومن بين الطائرات المشاركة في العرض "وايلد كات" التابعة للبحرية الملكية، و"أباتشي" الخاصة بالجيش البريطانية، و"بوما" المستخدمة من سلاح الجو الملكي.

وستتنوع الطائرات بين الهليكوبتر والنقل والتدريب والنفاثة السريعة، وستستعرض حركاتها في 14 عرض.

وأجرت الطائرات التي ستشارك في العرض الأسبوع الماضي، تدريبات حلقت فيها فوق كلية القوات الجوية الملكية في لينكولنشاير.

ومن المتوقع أن تبدأ العروض الجوية فوق بحر الشمال، قبل أن تشق الطائرات طريقها عبر شرق البلاد وإسيكس والعاصمة لندن.