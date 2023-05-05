ولد حيدر حيدر في قرية حصن البحر بمحافظة طرطوس عام 1936 حيث تلقى تعليمه الابتدائي ثم انتسب إلى معهد المعلمين التربوي في مدينة حلب قبل أن ينتقل للعاصمة دمشق ويبدأ في الكتابة لعدد من الدوريات.

شارك في تأسيس اتحاد الكتاب العرب في دمشق عام 1968 وكان عضوا في مكتبه التنفيذي.

أصدر مجموعات قصصية منها "حكايا النورس المهاجر" و"الفيضان" و"الوعول" لكن روايته "وليمة لأعشاب البحر: نشيد الموت"، التي صدرت في 1983، أثارت الكثير من الجدل عند إعادة طبعها عام 2020 إذ بدأ الأمر بمقال نقدي في إحدى الصحف يرفض المساس بالدين وتشويه صورة الجزائر التي تدور فيها الأحداث وانتهى ببيان لمجمع البحوث الإسلامية يندد بالعمل والمطالبة بمنعه.

ونال حيدر العديد من الجوائز منها جائزة مهرجان لوكارنو، في سويسرا، وجائزة مهرجان كارلو فيفاري، في جمهورية التشيك، وجائزة مهرجان دمشق للسينما الجديدة.